Gelecek yıl da sağlık, eğitim başta olmak üzere Emniyet'e komiser, polis memuru ile bekçiler alınacak. Kamu kurumları yeni yıldan itibaren ihtiyaca göre İŞKUR üzerinden KPSS 60, 70 taban puanı şartı ile KPSS şartsız olarak memur alımı yapacak.