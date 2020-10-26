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    • Ekonomi
    • 26.10.2020 10:48
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    • 26.10.2020 10:48
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    tırmanışa geçti | 2020 Ekim RKGE rakamları

    Merkez Bankası ekim dönemine ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve rakamlarını açıkladı. Buna göre Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ekimde bir önceki aya göre 2,8 puanlık artışla 108,1 seviyesine çıktı.

    AA
    Piyasalar merakla bekliyordu! O veri artıyor

    (RKGE), ekimde bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,1 seviyesine yükseldi.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

    Buna göre, RKGE, ekimde bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) 4 puan yükselerek 109,7'ye ulaştı.

    Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir güçlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam etti. Mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ise güçlendi.

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    Haberler Ekonomi Reel Kesim Güven Endeksi tırmanışa geçti | 2020 Ekim RKGE rakamları