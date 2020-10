KANSERDEN ASTIMA, BRONŞİTTEN GRİBE KADAR HER YERDE KULLANILIYOR

Kivinin aynı zamanda sağlık bitkisi olarak da bilindiğinin altını çizen emekli bankacı Ahmet Eskintan, "Günümüzde Çin'de yapılan çalışmalarda kanser, astım, bronşit ve grip tedavisinde diğer kimyasallarla birlikte ciddi anlamda kivi kullanılıyor. Türkiye'ye baktığımızda ise yaş tüketim ile birlikte pastacılık ve meyve suyu sektöründe kullanılıyor. Verimli bir meyvedir. C vitamini, mineral ve protein açısından zengindir. Bir tane kivi meyvesinden elde edilen C vitamini yedi tane portakalın verdiği C vitaminine eşittir" dedi.

Eskintan önümüzdeki bir kaç yıl içinde Gönen'de kivi yetiştirme alanlarının beş bin dönüme ulaşacağını ve bu haliyle bile Türkiye'nin kivi ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayarak kivi üretiminde merkez haline gelebileceğini ifade etti.