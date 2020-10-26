



Yılın 9 ayında 21 bin 608 traktör üreten TürkTraktör ise üretiminin yüzde 41,6'sına denk gelen 8 bin 990 aracı ihraç etti.

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik önlemler kapsamında 25 Mart'ta üretim faaliyetlerine ara verdi. Mayıs ayı içerisinde yeniden üretime başlayan Otokar, ocak-eylül döneminde ürettiği 1217 aracın 528'ini yurt dışına sattı.



DÜNYA DEVLERİ ZARAR YAZIYOR

Dünya otomotiv üreticilerinin kaybı pandemi nedeniyle gün geçtikçe artıyor. Eylül ayında açıklanan ikinci çeyrek sonuçlarına göre yüzde 41 küçülen otomotiv markalarının kaybı 11 milyar avroyu bulmuştu. Alman oto devlerinde büyük zararlara neden olan pandemiden kaynaklı en büyük kaybı ise yüzde 57 ile Mitsubishi yaşamıştı.

Alman Ernst & Young danışmanlık şirketi dünya genelinde 17 otomobil üretici şirketinde yaptığı araştırmayı yayınlamıştı. Salgının otomobil sektörünün 11 milyar avronun üzerinde gerilettiği belirtilen araştırmada, sadece Tesla'nın salgından etkilenmediği belirlenmişti.

