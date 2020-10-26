Fiyatı altınla yarışıyor! Gramla satın alınıyor





Ihlamurdaki fiyat artışını kendilerinin de beklemediğini ifade eden satıcı Rahmi Şen, bu değerli ürüne son 2 hafta içerisinde neredeyse her gün zam geldiğini anlattı. Şen, "Şu anda yaprak ıhlamurun kilosu 180 TL, çiçek ıhlamurun kilosu da 220 TL. Durum böyle olunca vatandaşlar ıhlamuru gramla alıyor. Müşterilerim bazıları 50 gram, bazıları da 100 gram satın alıyor. İnsanların çoğu kış hastalıkları için eczaneden ilaç almak yerine buraya gelip bitki almayı tercih ediyor.



Pahalı olduğu halde ıhlamura bu sene çok talep var. Ihlamurun faydaları saymakla bitmiyor, her derde devadır. Ama genellikle nezle ve soğuk algınlığı için alıyorlar. Esasında ıhlamurun fiyatı birden bire yükseldi" diye konuştu.