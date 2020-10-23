



PROFESÖRLER BAL GİBİ DE BİLİYOR AMA İŞLERİNE GELMİYOR!

Diyor ki Merkez Bankası, bir belirsizlik var dünyada ama ne olacağını da bilmiyorum. Ama ben iki dengeyi de birlikte götürmek istiyorum.



Bir: Biz istihdamı, üretimi, ticareti, büyümeyi destekleyen paketleri desteklemek zorundayım. Ama bunu yaparken enflasyonun yükselmesini de önlemem lazım. Dolayısıyla çok ince bir dengede gidiyor.