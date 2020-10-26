Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız markalarına boykot çağrısı yaptı. Bunun üzerine Türkiye'de satılan Fransız markaları merak edilmeye başladı. Peki, Türkiye'de satılan Fransız markaları ve ürünleri nelerdir?