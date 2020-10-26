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    • Ekonomi
    • 26.10.2020 15:31
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    • 26.10.2020 15:51
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    Fransız mallarına boykot çağrısı! Fransız malları, markaları ve ürünleri hangileri? 'de satılan Fransız markaları ve ürünleri...

    Başkan Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısı geldi. Cumhurbaşkanı , Mevlid-İ Nebi Haftası Açılış Programında konuştu. Erdoğan, Fransa'da Müslümanlara karşı yapılan ırkçı ve nefret söylemlerinin ardından Fransız markalarına boykot çağrısı yaptı. Erdoğan, "Milletime sesleniyorum, Fransız markaları satın almayın." dedi. Peki, Fransız malları, markaları ve ürünleri hangileri? İşte 'de satılan Fransız markaları ve ürünleri...

    takvim.com.tr
    Fransız markaları ve ürünleri hangileri?

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız markalarına boykot çağrısı yaptı. Bunun üzerine Türkiye'de satılan Fransız markaları merak edilmeye başladı. Peki, Türkiye'de satılan Fransız markaları ve ürünleri nelerdir?

    İşte Türkiye'de bulunan Fransız marka ve ürünleri:

    Benzin: Total ve Elf

    Süpermarket: Carrefour, Gima, Dia, Endi, ChampionSA

    Uçak: Air France, Airbus

    Yabancı Dil Eğitim: Fransiz kültür Merkezi (Dil Kursu)

    Giyim/Aksesuar: Pierre Cardin, Philip Patek, Lacoste, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Thierry Mugler, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter, Berluti, Hermes,

    Otomobil/Yedek Parça: ValeoOto, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Dacia

    Bilgisayar/İletişim Ürünleri: Sagem,

    İnşaat: Ondulin Avrasya, Lafarge, Chryso, Weber Markem,

    İlaç Firması: Servier, Fournier, Guerbet, Pierre Fabre Medicament, Allegra Antihistamine, Benzac, Benzagel, Benzamycin, Nicoderm, Novahistine, Novalgin, Stimate, Ceva,

    Türkiye'de satılan Fransız markaları ve ürünleri nelerdir?

    Laboratuvar ve Test Cihazları: Chopin

    Endüstriyel Ürünler: Areva, Groupe Schneider, Metesan, Legrand, Helita Pulsar, Duval Messien Satelit, Franklin France, Merlin Gerin,

    Sanayi Ürünleri: SNR Rulmanlari

    Elektrik Ürünleri: Telemechanique, Merlin-Geren, Square-D

    Denizcilik: Beneteau (Jeanneau)

    Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi, BNP)

    Süt ürünleri (Yoğurt-Peynir): Danone, Yoplait, Delisle, Sprinkl'ins, La Vache Qui Rit, Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D'or, Entremont, Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey, Lepetit, Montagnard, Montrachet, Mountain Farms, New Holland, Precious, Roquefort, St. Albray, Taillefine, Tourtrain, Vieux Boulogne

    Mutfak Eşyası: T-Fal, Tefal,

    Kozmetik: Vichy, La Roche Posay, Accentous, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Daniel Jouvance, Dr. Pierre Ricaud, Dulcia, Fresh Lash, Galerie Noemie, Great Lash, Guerlain, Kiotis, Lancome, Le Crayon Glace, Le Monde en Parfum, Les Meteorites, Long Wearing Lipstick, Long Wearing Makeup, Long Wearing Nail Polish, L'Oreal, Miami Chill, Moisture Whip, Orlane, Phas, Pierre Fabre, Rene Furtherer, Revitalizing, Roc, Shades of You, Sheer Essentials, Shine Free, Summer Sensations

    Sigorta: AXA Sigorta, Basak Sigorta (Groupama Internatinal), Basak Emeklilik (Groupama Internatinal), Günes Sigorta, Equitable Life

    *Markaların ve ürünlerin listesi milligazete sitesinden alınmıştır.
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    Haberler Ekonomi Fransız mallarına boykot çağrısı! Fransız malları, markaları ve ürünleri hangileri? Türkiye'de satılan Fransız markaları ve ürünleri...