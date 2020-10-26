Kovid-19 vaka sayılarındaki artış başta Avrupa olmak üzere sıkı tedbirlerin yeniden uygulanmasını gündeme getirirken, ABD'de cuma ve cumartesi günlük yeni vaka sayısı 80 bini geçti. Kovid-19 vakalarındaki artış, aynı zamanda ekonomik toparlanmaya yönelik bir tehdit olarak algılandı.