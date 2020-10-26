A101 24-30 Ekim aktüel kataloğunda fırsatlar göze çarpıyor. Kataloğda Eti Cicibebe Bebe Bisküvisi, Haribo Altın Ayıcık Yumuşak Şeker, Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli, Yüzey Temizleyici 750 ml Limon Sirkelim, Damla Maden Suyu 6 adet, Brid Bulaşık Makinesi Tableti 50'li, Fax Sıvı Sabun 4 L - Okyanus Ferahlığı, Mendiva Islak Havlu 101'li, Dr.Oetker Çikolatalı Sos ürünleri çok tercih edilenler arasında. İşte A101'de indirimlerin fiyat listesi
A101 24 EKİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Çiçeğim Ultra Çamaşır Suyu 9,95 TL
Mendiva Islak Havlu 101'li 4,95 TL
Dondurulmuş Antep Fıstıklı Pasta 15,00 TL
Algida Keyif Kakao Vanilya 9,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde
Çokça Közlenmiş Patlıcan 4,95 TL
Meyve ve sebze ürünlerinde indirimler