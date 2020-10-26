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    • 26.10.2020 18:59
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    nda fırsatlar göze çarpıyor! İşte 'de indirimlerin fiyat listesi

    Hafta sonu sabah saatlerinden itibaren satışa sunulan ürünlerindeki fırsatlar cuma gününe kadar devam edecek. Kataloğda dikkat çeken ürünler arasında Brid Bulaşık Makinesi Tableti 50'li, Haribo Altın Ayıcık Yumuşak Şeker, Mendiva Islak Havlu 101'li ve Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli ürünleri yer alıyor. İşte 24-30 Ekim aktüel kataloğu ürün listesi

    takvim.com.tr
    A101 24-30 Ekim aktüel kataloğunda fırsatlar!

    A101 24-30 Ekim aktüel kataloğunda fırsatlar göze çarpıyor. Kataloğda Eti Cicibebe Bebe Bisküvisi, Haribo Altın Ayıcık Yumuşak Şeker, Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli, Yüzey Temizleyici 750 ml Limon Sirkelim, Damla Maden Suyu 6 adet, Brid Bulaşık Makinesi Tableti 50'li, Fax Sıvı Sabun 4 L - Okyanus Ferahlığı, Mendiva Islak Havlu 101'li, Dr.Oetker Çikolatalı Sos ürünleri çok tercih edilenler arasında. İşte A101'de indirimlerin fiyat listesi

    A101 24 EKİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Çiçeğim Ultra Çamaşır Suyu 9,95 TL

    Mendiva Islak Havlu 101'li 4,95 TL

    Dondurulmuş Antep Fıstıklı Pasta 15,00 TL

    Algida Keyif Kakao Vanilya 9,50 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

    Çokça Közlenmiş Patlıcan 4,95 TL

    Meyve ve sebze ürünlerinde indirimler
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    Haberler Ekonomi A101 24-30 Ekim aktüel kataloğunda fırsatlar göze çarpıyor! İşte A101'de indirimlerin fiyat listesi