Büyüklüğü 168 milyar TL olacak! 2003 yılında başlamıştı...

Hürriyet'in haberine göre Atilla Benli, güvende hissetmek ve gelirlerde herhangi bir azalma yaşandığında bunun sonuçlarına maruz kalmamak için tasarruf yapmanın önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Tasarruf, refahı sürdürülebilir kılmak için olmazsa olmaz bir alışkanlık ve bu alışkanlığın küçük yaşlardan itibaren kazanılması büyük önem taşıyor. Birikim sahibi olduğumuzda kendimizi daha güvende hissediyor, yarınlara daha güvenle bakıyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle emeklilikte gelir kaybı yaşamama ve bugün sahip olduğu standartları emeklilik döneminde de koruma gibi önemli ihtiyaçlarını da düşündüğümüzde birikim yapmak için öne çıkan yöntem, özel emeklilik oluyor. Sistem, sunduğu avantajlarla uzun vadede önemli kazançlar sağlıyor. Tüm vatandaşlarımıza BES'e dahil olarak az, çok demeden tasarruf yapmaları çağrısında bulunuyorum"