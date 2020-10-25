AK Parti'nin toplumun birçok kesimini ilgilendiren vergi ve amme alacaklarına ait geniş kapsamlı borç yapılandırmanın detayları belli oldu. TAKVİM sizin için yapılandırmanın detaylarını derledi:
1. ADIM BAŞVURU:
Başvuru yıl sonuna kadar yapılacak.
2. ADIM HESAPLAMA:
Peşin ödemede faizin yüzde 90'ı silinecek.
3. ADIM TAKSİTLER:
Borcu isteyen 18 taksite bölecek. Ödemeler 36 ayda yapılacak.
4. ADIM ÖDEME:
Ödemeler vergi için Ocak prim için Şubat ayında başlayacak.
HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Emlak vergisi, gümrük vergisi, tüm idari para cezaları, su, atık su, yol katılım payları ve KYK borçları. SGK prim borçları, idari para cezaları, birlik aidat borçları, vakıf taşınmazları borçları, nüfus para cezaları, karayolların usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları, ecrimisiller. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, İhracatçılar Birliği aidat ödemeleri, KOSGEB kapsamındaki aidatlar ve alacaklar, Organize Sanayi Bölgelerinin kredi borçları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesi yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin irtifak hakkı, kiralama hakkından alacaklar, TSE hizmet bedeli alacakları kapsama alındı.
NASIL BAŞVURULACAK
Başvurular yasanın çıkmasıyla başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek. Posta yoluyla ya da internet aracılığı ile başvuru yapılabilecek.
BORÇLAR NASIL HESAPLANACAK
Biriken borcun faizleri silinecek. Ana paraya aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak gecikme farkı eklenecek. Borçlar ilk taksitte ödenirse, bu gecikme zammının yüzde 90'ı silinecek.
TAKSİT İMKANI OLACAK MI?
Vatandaş borcunu taksitlendirmek isterse gecikme zammıyla birlikte 18 taksite kadar bölünecek. Ancak ödemeler iki ayda bir yapılacağından toplam taksit sayısı 36 aya çıkmış olacak.
İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?
Taksit ödemeleri başvuruların bitmesiyle başlayacak. Vergi ile ilgili borçlarda ilk taksit Ocak 2021, prim borçlarında ise Şubat 2021 tarihinde başlayacak.
YAPILANDIRMA YAPANLAR KATILACAK MI?
Daha önce yapılandırmaya katılanlar ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemenin kapsamında olacak.
HACİZLER DURACAK MI?
Yapılandırmaya başvurup ilk taksitin ödenmesiyle tüm adli takipler de durmuş olacak.
GSS BORÇLARI NE OLACAK?
Genel Sağlık Sigortası borçluları sadece ana parayı ödeyecek. Gecikme faizi veya enflasyon farkı alınmayacak. Borcu olanlar 30 Nisan'a kadar ödeme yapacak. GSS borcu olanlar Nisan 2021'e kadar sağlık hizmeti alabilecek.
NEREYE BAŞVURULACAK?
BORÇLAR hangi kuruma aitse başvurular o kurumun birimlerine yapılacak.
PARALAR NEREYE YATIRILACAK?
BORÇLAR ilgili kurum veznelerine ya da bankalar aracılığı ile kolayca ödenecek.