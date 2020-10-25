YAPILANDIRMA YAPANLAR KATILACAK MI?

Daha önce yapılandırmaya katılanlar ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemenin kapsamında olacak.

HACİZLER DURACAK MI?

Yapılandırmaya başvurup ilk taksitin ödenmesiyle tüm adli takipler de durmuş olacak.

GSS BORÇLARI NE OLACAK?

Genel Sağlık Sigortası borçluları sadece ana parayı ödeyecek. Gecikme faizi veya enflasyon farkı alınmayacak. Borcu olanlar 30 Nisan'a kadar ödeme yapacak. GSS borcu olanlar Nisan 2021'e kadar sağlık hizmeti alabilecek.

NEREYE BAŞVURULACAK?

BORÇLAR hangi kuruma aitse başvurular o kurumun birimlerine yapılacak.

PARALAR NEREYE YATIRILACAK?

BORÇLAR ilgili kurum veznelerine ya da bankalar aracılığı ile kolayca ödenecek.