Sınır hattında Suriye Ticaret Merkezi kurulacak. Barış Pınarı Harekatı sayesinde terörden arındırılan yerlerde karşılıklı ticaretin geliştirilebilmesi için sınır hattının Türkiye tarafına Suriye Ticaret Merkezi kurulması için çalışmalara başlandı.

SINIR KAPILARI HAREKETLENDİ

Bu konudaki çalışmalara öncülük eden Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Başkanı İbrahim Halil Peltek, harekat sayesinde Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn şehirlerinin terörden temizlenmesinin ardından açılan gümrük kapılarının sınırın iki tarafındaki ticaretin hareketlenmesine katkı sağlamaya başladığını söyledi. Yeni Şafak'ın haberine göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad ile Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn ilçelerini birbirine bağlayan sınır kapılarının geçmişte Türkiye ve Suriye ekonomisine önemli katkılar sağladığını anlatan Peltek, Türkiye'nin tekrar eski ticari ilişkilerini geliştirmek istediklerini vurguladı.

HER SEKTÖRE HİTAP EDECEK

Merkez ile amaçlarının hem Suriyelilerin ihtiyaçlarının bir noktadan teminini sağlamak hem de ekonomik açıdan karşılıklı ticaret imkanlarını pekiştirmek olduğunu belirten Peltek, şöyle konuştu: "Amacımız Suriyelilerin sınırımıza ülkemize geldikleri zaman bir noktadan ihtiyaçlarını temin edip ticari hayatımıza da katkı sunmalarını sağlamaktır. Bununla ilgili Karacadağ Kalkınma Ajansından ödenek aldık, fizibilite çalışmasını bitirmek üzereyiz. Özellikle tarım ve inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu her bir kaleme hitap edebilecek fonksiyonlu bir merkezi faaliyete geçirmek istiyoruz. İş sektörlerini sınır hattına taşıyarak Suriyelilerin geldiklerinde alışverişlerini orada yapmalarını istiyoruz. Merkezin kurulacağı yer için de birkaç farklı alternatifimiz var, araştırmalarımız sürüyor."

BÖLGEMİZDE ZENGİNLİK OLACAK

Peltek, bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle eski günlere dönüş için bir umut ışığının yandığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Özellikle Suriye kırsalında teknoloji desteğiyle iyi tarım yapmak istiyoruz. Sınırın Türkiye tarafında olduğu gibi orada da iyi bir tarım faaliyeti yürütmek istiyoruz. Şartlar ve imkanlar böyle devam ederse harekat bölgesinin de gelişmesini temin etmiş olacağız. Suriye iç savaşı öncesi müthiş bir sirkülasyon ile karşılıklı ticaret imkanları vardı. Sadece Suriye'nin sınırımızdaki ilçeleri değil Rakka, Şam ve Halep gibi ülkenin tamamına bizim Şanlıurfa olarak hem ihracatımız hem ithalatımız oluyordu. İki ülke arasında ticari sirkülasyon olunca bölgemizde ayrı bir zenginlik olacak. Özellikle Suriye ile ilgili olacak ticari sirkülasyonda Şanlıurfa her açıdan faydalanacaktır."