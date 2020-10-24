2021 yılının ilk ayında milyonlarca emekli ve memur emeklisine yeni zam geliyor. Yeni maaşların belli olması için son üç aylık enflasyon verileri kaldı. Beklenti anketine göre enflasyın farkı yüzde 4.68'e çıkıyor. Yeni yıla az bir zaman kala milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranını ve enflasyon tahminlerini merak ediyor. Yaklaşık 13 milyon emeklinin bir sonraki alacağı maaş zammı Ocak ayında belli olacak. Peki, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
2021 YILINDA MİLYONLARA YENİ ZAM GELİYOR!
Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.
Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki yüzde 11.76'lık 2020 TÜFE tahmini, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5.68 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 1.68 enflasyon farkıyla yüzde 4.68'e çıkabilecek.
EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 4.68'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 893, memur emeklisi maaşı da 2 bin 946 liraya ulaşacak.
529 TL AİLE YARDIMI
Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 4.68 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 367,52 liraya, çocuk yardımı 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,84 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,42 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, 529,2 liraya yükselecek.
EMEKLİLİKTE YÜKSEK AYLIK İÇİN BUNLARA DİKKAT
Milyonlarca vatandaş emekli olabilmenin ve yüksek aylık almanın hayalini kuruyor. Emekli maaşı belirlenirken çalışanın SGK prim kazançları ele alınıyor. Yani brüt maaş. Brüt maaşı yüksek olanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyor. İlk işe girilen tarihteki kazançtan son kazanca kadar tüm maaşlar emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor.
Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranları farklı dönemler için farklı oranlarda uygulanıyor. Yani her dönem için de ayrı hesaplama yöntemi kullanılıyor. Emeklilik için yapılan hesaplamalarda 2000 yılı öncesi, 2000- 2008 10. ayı arası ve 2008 yılının 10. ayından sonrası olmak üzere 3 ayrı dönem uygulanıyor.
EMEKLİ MAAŞI NASIL YÜKSELTİLİR?
Emeklilikte yüksek aylık için bunları göz önünde bulundurun:
* Gerçek maaşınızın SGK'ya bildirilmesini sağlayın.
* İmkan varsa iki ayrı yerde çalışıp sigorta primi ödenmesi de emekli maaşını artıracaktır.
* Emeklilik işlemleri yapılırken, eş ve çocuk durumlarınızı bildirmeyi unutmayın.
* Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanır. SSK'dan emeklilik için buna dikkat edin
YENİ ZAMLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlara her Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Zam oranları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte yeni zamlar da belli olacak. Yeni zamlar için Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon oranları bekleniyor.
EK ÖDEME TUTARI ARTACAK MI?
Ek ödeme tutarına göre maaşlarda artış görülüyor. TÜED tarafından ek ödemelerde artış gündeme taşınmıştı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek ödeme artışında iki farklı formül gündemde.
ÇALIŞANLA EŞİTLENECEK
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.