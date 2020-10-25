Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.10.2020 09:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2020 09:18
    ABONE OL

    , , bedava nasıl alınır? devam ediyor!

    Türkiyede yer alan en büyük mobil operatörler kampanyalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. , ve gibi firmalar Türkiye de önde gelen mobil operatörlerin başında gelmektedir. Telefon kullananlar için ki neredeyse herkes kullanıyor, in çok ama çok büyük bir yeri vardır. Çünkü artık internet olmadan neredeyse hiçbir işlemi yapamıyorsunuz. Bu nedenle de telefon kullanan insanlar bu işlemlerini yapabilmek ve doyasıya eğlenmek adına internet paketleri yapıyorlar ve bunlara ücret ödüyorlar. İnternet fiyatları da malum çok fazla ucuz değil ve bazı dönemlerde oldukça fazla yüklenmeler olabiliyor. İşte bunun için telefon hatları müşterilerine zaman zaman bazı kampanyalar eşliğinde insanlara bedava internet hizmeti verebiliyor.

    takvim.com.tr
    Mobil hatlardan bedava internet kampanyaları devam ediyor!

    Bu çok farklı zaman dilimlerine olabildiği gibi belli şartlara bağlı olan kampanyalar da olabiliyor. Vodafone, Türk Telekom ve Türkcell firmaları Kasım ayında da bedava internet kampanyalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Sizlerde abonesi olduğunuz mobil operatörlerin internet kampanyalarını araştırarak ve başvuruda bulunarak faydalanabilirsiniz. Bedava internetlerinizi ise mobil uygulama operatörlerinizden, SMS göndererek ve şubelerden öğrenebilirsiniz. Peki Turkcell, Türk Telekom, Vodafone bedava internet nasıl alınır?

    BEDAVA İNTERNET KAMPANYALARI

    Türk Telekom müşterilerine Ekim 2020 döneminde bedava internet sağlayan firmaların başında geliyor. Türk Telekom'un mobil uygulamasını telefonlarına indiren müşteriler bu uygulama üzerinden Sil Süpür Etkinliğine dahil oluyorlar. Belli bir süre için bedava internet, hediye SMS, konuşma hakkı sağlanan bu etkinlikle müşteriler 500 mb, 1 GB, 2 GB ve 4 GB gibi hediye internet paketlerinin yanında Türk Telekom ayrıca sadece sosyal medyada kullanım, sınırsız Whatsapp gibi özel internet hediyeleri de sağlıyor.

    TÜRK TELEKOM SİL SÜPÜR KAMPANYASI İLE 10 GB BEDAVA İNTERNET!

    Türkiye'de en çok aboneye sahip olan cep telefonu operatörleri arasında yer alan Türk Telekom başlatmış olduğu sil süpür uygulaması ile kullanıcılara 10 GB'a kadar bedava internet kazanma imkanı sunuyor.

    Uygulama üzerinden sunulan oyunları oynayarak tamamen ücretsiz bir şekilde cepten internet, sınırsız konuşma ve sürpriz hediyeler kazanma fırsatı sunuluyor. Ancak kampanyaya katılmak için mutlaka öncesinde Türk Telekom online işlemler üzerinden kayıt olmanız gerekiyor.

    VODAFONE BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI

    Dijtale özel başvurularda

    İlk 3 ay toplam 6GB internet hediye!

    TURKCELL BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI İLE BÜYÜK FIRSAT!

    Turkcell abonelerine çok sayıda farklı kampanya altında bedava internet kazanma imkanı sunuyor. Ücretsiz olarak sunulan bu imkanlardan yararlanmak için abonelerin uygulama üzerinden başvuru yapmaları yeterli oluyor.

    Yine Turkcell Salla KAzan uygulaması ile de bedava internet kazanma imkanı bulunuyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Turkcell, Türk Telekom, Vodafone bedava internet nasıl alınır? Mobil hatlardan bedava internet kampanyaları devam ediyor!