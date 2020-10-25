Bu çok farklı zaman dilimlerine olabildiği gibi belli şartlara bağlı olan kampanyalar da olabiliyor. Vodafone, Türk Telekom ve Türkcell firmaları Kasım ayında da bedava internet kampanyalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Sizlerde abonesi olduğunuz mobil operatörlerin internet kampanyalarını araştırarak ve başvuruda bulunarak faydalanabilirsiniz. Bedava internetlerinizi ise mobil uygulama operatörlerinizden, SMS göndererek ve şubelerden öğrenebilirsiniz. Peki Turkcell, Türk Telekom, Vodafone bedava internet nasıl alınır?
BEDAVA İNTERNET KAMPANYALARI
Türk Telekom müşterilerine Ekim 2020 döneminde bedava internet sağlayan firmaların başında geliyor. Türk Telekom'un mobil uygulamasını telefonlarına indiren müşteriler bu uygulama üzerinden Sil Süpür Etkinliğine dahil oluyorlar. Belli bir süre için bedava internet, hediye SMS, konuşma hakkı sağlanan bu etkinlikle müşteriler 500 mb, 1 GB, 2 GB ve 4 GB gibi hediye internet paketlerinin yanında Türk Telekom ayrıca sadece sosyal medyada kullanım, sınırsız Whatsapp gibi özel internet hediyeleri de sağlıyor.
TÜRK TELEKOM SİL SÜPÜR KAMPANYASI İLE 10 GB BEDAVA İNTERNET!
Türkiye'de en çok aboneye sahip olan cep telefonu operatörleri arasında yer alan Türk Telekom başlatmış olduğu sil süpür uygulaması ile kullanıcılara 10 GB'a kadar bedava internet kazanma imkanı sunuyor.
Uygulama üzerinden sunulan oyunları oynayarak tamamen ücretsiz bir şekilde cepten internet, sınırsız konuşma ve sürpriz hediyeler kazanma fırsatı sunuluyor. Ancak kampanyaya katılmak için mutlaka öncesinde Türk Telekom online işlemler üzerinden kayıt olmanız gerekiyor.
VODAFONE BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI
Dijtale özel başvurularda
İlk 3 ay toplam 6GB internet hediye!
TURKCELL BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI İLE BÜYÜK FIRSAT!
Turkcell abonelerine çok sayıda farklı kampanya altında bedava internet kazanma imkanı sunuyor. Ücretsiz olarak sunulan bu imkanlardan yararlanmak için abonelerin uygulama üzerinden başvuru yapmaları yeterli oluyor.
Yine Turkcell Salla KAzan uygulaması ile de bedava internet kazanma imkanı bulunuyor.