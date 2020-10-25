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    • Ekonomi
    • 25.10.2020 Gazete
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    ’da güç birliği

    'NIN yönetimi, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili otoritelerden alınan nihai onayların ardından ve Group ortaklığına geçti.

    TEMSA’da güç birliği
    TEMSA'NIN yönetimi, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili otoritelerden alınan nihai onayların ardından Sabancı Holding ve Group ortaklığına geçti. Küresel ölçekte yaklaşık 50 milyar euroluk varlığı yöneten PPF Group, aynı zamanda dünyanın önde gelen mühendislik ve sanayi şirketlerinden olan Skoda Transportation'ın da ana ortağı konumunda bulunuyor. Sabancı Holding'in iştiraki Exsa Export. ile PPF Group iştiraki PPF IndustryCo. B.V. (PPF) arasında atılan imzalarla birlikte, 50 yılı aşkın süredir Türk sanayisine hizmet veren , yeni ortaklık yapısıyla yeniden ekonomisine kazandırılmış oldu. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, TEMSA'yı yeniden Türkiye ekonomisine kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
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    Haberler Ekonomi TEMSA’da güç birliği