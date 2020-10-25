Başvurular kaymakamlık ve valilikler bünyesinde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ne yapılmaktadır. Özellikle evde duramayacak kadar hasar var ve tadilat tamirat gerekiyor ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığı ile ihtiyaca göre 15,20 ve 25.000 liraya kadar yardım edilmektedir.
Gelir Güvencesi Olmayan Aileler
Çocukları anaokulunda, ilkokulda, lisede okuyan muhtaç ailelere, devlet yine destek veriyor. Bu dönem içerisinde, çok fazla sorunla karşı karşıya kalındığında; devletin sosyal devletin gereğince çok fazla yardımcı olacağını, işsizlerin, statüsüz kiracıların ve bunun gibi çok sayıda kategorize grubun dayanışmanın sonrasında, eğitim alanında da desteğe başladığını, devletin maddi sorunların çocukları etkilememesi ve çocukların özgür bir şekilde eğitim alabilmesi için 500 ila 800 TL arasında oluşturduğu destek paketleri dikkatleri üzerine çekiyor.
Bu faydalar ise; anaokuluna giden çocuklar için 500 TL, ilkokula giden çocuklar için 750 TL, liseye giden çocuklar için 800 TL, üniversiteye giden çocuklar için 900 TL olarak öne çıkıyor.
Finansal güvenceye sahip olmayan ve çocukları okuyan ebeveynler de söz konusu yardımlardan faydalanabiliyorlar. Aynı zamanda, okul ya da mevcut şehir her neresi olursa olsun herkes bu yardımlardan fayda sağlayabiliyor.
Ev Onarım Destekleri
Oturulan evde hasar fazlaysa, tadilat ve onarım artık zorunlu hale gelmişse; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç kapsamında 25.000 TL'ye kadar para yardımı verilmektedir. Bireyler; T.C. kimlik numarası ve dilekçeleriyle vakıflara başvursa yeterli olmaktadır. İlgili yardım başvurusu sonrasında herhangi bir şekilde geri dönüş yapılmazsa, ikamet edilen valilik veya ilçe ofisine şikayette bulunulabilmektedir.
İşsizlere Yardım
Söz konusu yardımları elde edebilmek adına mevzuatta bulunan tüm gereklilikler oluşturulmalı ve başvuru yapılmalıdır. İşte bu noktada vatandaşların alabilecek olduğu faydalar.
Gıda, mali, çocuk, sosyal, emeklilik ve sosyal destek, evde bakım, engelli desteği yardımları; vatandaşların faydalanabileceği yardımlar olmaktadır.
Nasıl Başvurulur?
Başvurular Kaymakamlık kanalıyla yapılmaktadır. Direkt olarak kaymakamlıklara ya da Kaymakamlıklar içerisinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabilirsiniz. Devlet tarafından mali yönden yetersiz olan vatandaşlara birçok hibe verilmektedir. Faydalardan biri ise yaşlılık aylığı olarak dikkat çekmektedir. 65 yaşında olan ve garantisi olmayan her vatandaşa 672 TL ödeme yapılmaktadır. Fakat Temmuz ayı zamlarıyla birlikte bu ödemelerin yükseltilmesine karar verildi ve 771.50 TL oldu. 65 yaşındaki emekli maaşından yararlanmak isteyenler, aylık ödeme şartlarını da merak ediyor. Bu 65 yaşında emeklilikten yararlanabilmek için aşağıdaki şartların taşınması gerekiyor.
65 yaş tamamlanmış olmalı
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekiyor
Hiçbir sosyal güvenliğin bulunmaması gerekiyor
Hiçbir gelirin olmaması gerekiyor
Sağlık sigortasının olmaması gerekiyor
Sosyal hizmetler yasasına göre harçlık elde etmemesi gerekiyor
Bir ailenin ortalama gelirinin net asgari ücretin maksimum 1/3'i yani 673.63 TL olması gerekiyor.