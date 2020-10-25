





UZMAN YARDIMCISI

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1000 gelir uzman yardımcısı alınacak. Gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık Cumartesi saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. 9 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma saat 17.30'da sona erecek başvurular, "sinav. gib.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.. GİB'in internet sitesinde yer alan diğer duyuruya göre de Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı ile 1500 gelir uzmanı alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 500 hazine ve maliye uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Sınav için başvurular, 9 Kasım'dan 20 Kasım mesai saati bitimine (saat 17.00) kadar Bakanlığın "www. hmb.gov.tr" internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.