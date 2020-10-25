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    • Ekonomi
    • 25.10.2020 Gazete
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    Müjdeyi vermişti: Maliyede kadro sevinci

    ’ın müjdesini verdiği kadroların detayları belli oldu. Hem memur adayları hem de kurum içi personelde kadro sevinci yaşanıyor.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Bakanlık bünyesinde 2 bin, kurum içi özel sınavla 3 bin kadroya atama yapılacağını açıklaması üzerine kurumlar ilanlarını yayınlamaya başladı. Bu müjde hem memurluk için kadro bekleyen gençleri hem de kurum içinde sınav bekleyen personeli sevindirdi. Sosyal medyadan Bakan Albayrak'a teşekkür yağdı.




    UZMAN YARDIMCISI
    Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1000 gelir uzman yardımcısı alınacak. Gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık Cumartesi saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. 9 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma saat 17.30'da sona erecek başvurular, "sinav. gib.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.. GİB'in internet sitesinde yer alan diğer duyuruya göre de Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı ile 1500 gelir uzmanı alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 500 hazine ve maliye uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Sınav için başvurular, 9 Kasım'dan 20 Kasım mesai saati bitimine (saat 17.00) kadar Bakanlığın "www. hmb.gov.tr" internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.




    TOPLAM 5 BİN POZİSYON

    KURUM DIŞI:
    500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı
    15 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı
    1000 Gelir Uzman Yardımcısı
    175 Vergi Müfettiş Yardımcısı
    300 Defterdarlık Uzman Yardımcısı
    10 stajyer Hazine Kontrolü

    KURUM İÇİ:
    1500 Defterdarlık Uzmanlığı 1500 Gelir Uzmanlığı


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    Haberler Ekonomi Müjdeyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vermişti: Maliyede kadro sevinci