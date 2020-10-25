Değişti, yaş şartı yok, indirim... Memurlar da Bağ-Kur'lular gibi erken emekli olacaklar!

Değişti, yaş şartı yok, indirim... Sosyal güvenlik mevzuatımızda bazı rahatsızlıkları ya da manileri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkânları bulunuyor. Bunlar malulen emeklilik ve manili emekliliği. Malulen emeklilik sonradan çıkan rahatsızlıklarla oluyor. Ya da iş kazası ile reelleşiyor ve çalışma gücünün en az yüzde 60 kaybolmasıyla kazanılabiliyor. Erken emeklilikten yararlanmak için öncelikle vergi indirimi almak gerekiyor. Defterdarlık ya da vergi dairelerine müracaat ederek işlemleri başlatmak mümkün. Başvuru için kimlik belgesi dilekçe ve işyerinizden sigortalı çalışıldığına dair belge yeterli oluyor. Sonrasında bir hastaneden engellilik derecesini raporla tespit etmek gerekiyor.