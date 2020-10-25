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    • Ekonomi
    • 25.10.2020 Gazete
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    Borsada kazanç haftası: İşte 'da değer kazanan ve kaybeden hisseler

    Geçtiğimiz hafta borsa yatırımcıları kar satışları yapınca endeks düştü. Altın ve ise yükseldi. 'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 0,18 azalışla 1.190,63 puandan tamamladı.



    Geçen hafta, yatırım araçlarından borsa kar satışlarıyla düşerken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 0,18 azalışla 1.190,63 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.179,46, en yüksek 1.222,95 puanı gördü.



    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 61,01 ile Kartonsan oldu. Onu, yüzde 42,19 ile TSKB ve yüzde 31,50 ile Akiş GMYO izledi.



    En çok değer kaybedenler ise yüzde 9,30 ile Odaş Elektrik, yüzde 9,07 ile Petkim şeklinde sıralandı.
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    Haberler Ekonomi Borsada kazanç haftası: İşte Borsa İstanbul'da değer kazanan ve kaybeden hisseler