4/D işçilere, kamu işçilerine 2020 yılının kalan döneminde ilave tediye ödemesi yapılacak. Taşeron işçi iken KHK ile kadroya , 4/D statüsüne geçen işçilere ve kamu işçilerine ödeme yapılacak. En az 922 TL 'lik ilave tediye ödemeleri için son bilgiler ve ödeme tarihi haberimizde. 4. ilave tediye ödeme tarihleri, Ekim ayına geldiğimiz şu günlerde merak konusu oluyor. 27 Temmuz tarihinde 4. tediye ödemesinin yapılmasıyla birlikte son tarihleri araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödemeleri dört taksitle yapılıyor. İlk üç ödemeyi alan işçiler, dördüncü tediye taksit ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor. Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor.