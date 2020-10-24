



İHTİYAÇ SAHİBİ ÖKSÜZ VE YETİMLER İÇİN 12 MİLYON TL ÖDEME YAPACAĞIZ

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda 41 bin kişinin hesabına toplam 12 milyon TL yatıracaklarını kaydetti.