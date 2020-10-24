BİM aktüel 30 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu gelecek hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 30 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler listesi arasında birbirinden hesaplı ürünler yer alıyor. İndirimli ürünler listesinde hangi ürünlerin olduğu merak ediliyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinde Cuma günleri aktüel ürünler satışta oluyor. İşte, 30 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 EKİM!

Dijitsu 65" Uydu Alıcılı Smart Led Televizyon 4.399 TL

Polosmart Çantalı Jump Starter 299 TL

Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı 119 TL