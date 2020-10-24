Türkiye'den ocak-eylül döneminde 92 ülkeye 5 milyon 110 bin dolarlık sirke ihraç edildi. AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) aldığı bilgiye göre, sirke ihracatı, geçen yılın 9 ayına kıyasla 2020'nin aynı aylarında yüzde 49,83 artış gösterdi.

EN FAZLA İHRACAT SUUDİ ARABİSTAN'A

Bu yılın 9 ayında ihracatı 3 milyon 411 bin dolardan 5 milyon 110 bin dolara yükselten sirke üreticileri, en fazla dış satımı Suudi Arabistan'a yaptı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 925 bin dolarlık ürün gönderilen Suudi Arabistan'a ihracat, bu senenin aynı aylarında yüzde 19 artışla 1 milyon 101 bin dolara yükseldi.