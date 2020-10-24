Sıfır otomobil sonbahar kampanyaları, araba almayı düşünenler tarafından sürekli takip ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde bir süre üretim yapılmadığından pek çok kişi sıfır araçların gelmesini beklemişti. Yakın bir tarihte fabrikaların otomobil üretimine başlamasıyla birlikte on binlerce kişi markaların sonbahar fırsatlarını incelemeye başladı. Araç almak isteyenler bir yandan fiyat listesini incelemek isterken diğer yandan da model model fiyatları mercek altına aldı.

CİTROEN SONBAHAR FIRSATLARI

Citroen Türkiye, bu aya özel cazip finansman kampanyaları sunuyor. Citroen Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip seçili Citroen modellerine yüzde sıfır faiz veya ayda 1.500 TL'den başlayan çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olunabiliyor.

Kampanya kapsamında, kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.