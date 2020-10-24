Sıfır otomobil sonbahar kampanyaları, araba almayı düşünenler tarafından sürekli takip ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde bir süre üretim yapılmadığından pek çok kişi sıfır araçların gelmesini beklemişti. Yakın bir tarihte fabrikaların otomobil üretimine başlamasıyla birlikte on binlerce kişi markaların sonbahar fırsatlarını incelemeye başladı. Araç almak isteyenler bir yandan fiyat listesini incelemek isterken diğer yandan da model model fiyatları mercek altına aldı.
CİTROEN SONBAHAR FIRSATLARI
Citroen Türkiye, bu aya özel cazip finansman kampanyaları sunuyor. Citroen Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip seçili Citroen modellerine yüzde sıfır faiz veya ayda 1.500 TL'den başlayan çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olunabiliyor.
Kampanya kapsamında, kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.
Özgün tasarımı, üst düzey konforu ve dinamik yapısıyla gerçek bir SUV olan Citroen C5 Aircross SUV, 80 bin TL kredi için aylık 2 bin 500 TL taksit ödemesi ile veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Ayrıca, tüm modellerinde geçerli 3 bin TL nakit alım indirimi ile C5 Aircross SUV, tüm Citroen yetkili satıcılarında müşterilerini bekliyor.
Benzersiz konfor seviyesi ve kişiselleştirme seçenekleri ile modern ve gösterişli görünüme sahip Yeni Citroen C3'e 50 bin TL kredi için aylık 1.500TL taksit ödemesi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün.
Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan, segmentinin yaratıcısı Berlingo'ya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile veya 18 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2 bin TL nakit alım indirimi sağlanıyor.
Benzersiz SUV deneyimi sunan Citroen C3 Aircross SUV, tüm modellerinde geçerli 2 bin TL nakit alım indirimi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile tüm Citroen yetkili satıcılarında müşterilerini bekliyor.
Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroen hafif ticari modellerine ise 152 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.
SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ
Fiat Egea 114.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Citroen C Elysee 179.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Honda Civic Sedan 220.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Volkswagen Golf 192.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Mercedes C Serisi Sedan 525 bin TL'den başlayan fiyatlarla
Opel Astra HB 223.000 TL'den başlayan fiyatlarla