Ekim ayının son günlerine geldiğimiz şu zamanlarda asgari ücrete yapılacak zam oranı merak konusu oluyor. Milyonlarca çalışan 2021 yılı için geri sayıma başladı. Aralık ayında asgari ücret görüşmeleri yapılacak ve milyonları ilgilendiren yeni zam oranı belli olacak. Yapılacak zam oranını merak edenler "Asgari ücrete 397 TL ek zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere 1 Ocak 2020'den itibaren asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti. Peki, 2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte konu hakkında bilgiler...

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.