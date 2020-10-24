Aylık 0.37 faiz müjdesiyle detaylar merak konusu oldu. Halkbank esnaf kredisi başvurularına dair detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Halkbank tarafından esnaflara özel sunulan kredi imkanı sevinçle karşılandı. 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredi çekmek isteyen vatandaşlar bu bağlamda kredi hakkındaki detaylar merak edilmeye başlandı. Esnaflara özel olarak verilen kredi kapsamında yıllık faiz sadece yüzde 4.5 oluyor. Aylık faiz ise yüzde 0.37 seviyesinde bulunuyor. Toplamda 60 aya kadar vadeye bölünebiliyor.

150.000 TL, 175.000 TL VEYA 225.000 TL LİMİTLİ KREDİLER

Esnaf ve sanatkarlar için sunulan kredi kampanyasında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Hürriyet'in haberine göre, banka 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredileri esnaflara sunuyor.