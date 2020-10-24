Aylık 0.37 faiz müjdesiyle detaylar merak konusu oldu. Halkbank esnaf kredisi başvurularına dair detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Halkbank tarafından esnaflara özel sunulan kredi imkanı sevinçle karşılandı. 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredi çekmek isteyen vatandaşlar bu bağlamda kredi hakkındaki detaylar merak edilmeye başlandı. Esnaflara özel olarak verilen kredi kapsamında yıllık faiz sadece yüzde 4.5 oluyor. Aylık faiz ise yüzde 0.37 seviyesinde bulunuyor. Toplamda 60 aya kadar vadeye bölünebiliyor.
150.000 TL, 175.000 TL VEYA 225.000 TL LİMİTLİ KREDİLER
Esnaf ve sanatkarlar için sunulan kredi kampanyasında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Hürriyet'in haberine göre, banka 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredileri esnaflara sunuyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler krediyi kullanabiliyor.
FAİZ ORANI ÇOK DÜŞÜK
Esnaflara özel olarak verilen kredi kapsamında yıllık faiz sadece yüzde 4.5 oluyor. Aylık faiz ise yüzde 0.37 seviyesinde bulunuyor. Toplamda 60 aya kadar vadeye bölünebiliyor.
ÖDEME TABLOSU
50.000 lira için 3 ayda bir ödemenizin başlangıç taksit tutarı 3.200 lira, son taksit ödemeniz 2.553 TL olur.
Elinize ise net geçecek miktar 47.525 liradır. Kredinizi ödedikten sonra ise size verilecek toplam geri ödeme miktarı ise 725 TL.
100.000 TL çekecek olan esnafın yine 3 ayda 1 olacak şekilde ilk taksit miktarı 6.400 TL son taksit miktarı ise 5.106 lira olacaktır. Eline geçecek olan toplam para ise 95.150 liradır.
150.000 lira çekmek isteyen esnaflar 3 ayda 1 ödemeli ilk taksit miktarı 9.600 lira son ödemesi 7.659 lira olur ve eline net 142.775 lira geçer.
200.000 TL için kredinin ilk 3 ay sonraki ödeme miktarı 12.800 olacaktır. 20. yani son taksit miktarı da 10.212 lira olur. Toplam maliyeti 234.993 lira olur.