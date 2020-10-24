Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tahminine göre bu yıl küresel ekonomi yüzde 4,4 oranında küçülecek. Modern tarihin en sert ekonomik krizi yaşanmış olacak.

UBS'İN KÂRI YÜZDE 99 ARTTI

Öte yandan, süper zenginlerin serveti artarken, başta İsviçre'dekiler olmak üzere zenginlerin servetlerini yöneten bankaların kârları da katlandı. Özellikle teknoloji ve sağlık şirketlerinin hisselerindeki hızlı toparlanma ile altın gibi değerli metallerdeki yükseliş, bu sonuçta etkili oldu.

Öyle ki, özel bankacılık hizmeti sunan bankaların en büyüğü olan İsviçre merkezli UBS, 2020'nin üçüncü çeyreğinde kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99 artırarak son 10 yılın en iyi üçüncü çeyrek sonucunu elde etti.

Bir diğer özel bankacılık devi İsviçre merkezli Credit Suisse'in de benzer bir iyi sonuç elde etmesi bekleniyor.