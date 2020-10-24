



YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

İngot yatırımının hükümetin yerli ve milli üretim hedefinin kazancı olduğunu söyleyen Kalyoncu, "Tamamı ithalata dayanan yenilenebilir enerji üretimindeki malzemelerin Türkiye'de üretilmesi konusunda gösterilen siyasi irade Türkiye'ye kazandırıyor. Bu alanda önemli aşamalar kaydedildi. Böylece hem ithalat azalıyor hem de yeni istihdam oluşturuluyor. Tam kapasiteyle Haziran 2020'de devreye alınan fabrikada Ar-Ge merkezi ile birlikte bin 300 kişi istihdam ediliyor. Panel üretimi ve Konya Karapınar'daki enerji üretimiyle birlikte yıllık 300 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek" diye konuştu.