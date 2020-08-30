Türkiye'den "milli enerji" hamlesi! Yerlilik oranı %90'a çıkıyor





Avrupa'da neden örneği yok?

Öncelikle bu çapta bir yatırımı hayata geçirmek için farklı bileşenlerin bir araya gelmesi gerek. Bu işi üstlenecek yapının sadece finansal değil kültürel açıdan da güçlü olması, güven vermesi gerekiyor. Bu da yeterli değil. Enerji alanındaki yatırımlarda ihtiyaç kadar devlet politikası ve vizyonu da belirleyicidir. Türkiye'de yenilenebilir enerjinin yerli ve milli kaynaklarla üretilmesi ve ülkemizin enerjide kendine yeten bir yapıya kavuşması bir hedef olarak konulmasa böyle bir yatırım belki de hiçbir zaman gerçekleşemezdi. Bu yatırımın en büyük zorluğu bütün bu süreci kendi kaynaklarımızla hayata geçirecek yapıyı oluşturmak ve onu verimli bir şekilde işleyecek hale getirmekti diyebilirim. Bunu çok iyi koordine olarak, dünyada olan biteni çok iyi analiz ederek ve hiç durmadan çalışarak çok kısa sürede başardık. Daha önce de belirttiğim gibi 'yapılamaz' denilen şeyleri her zaman hayata geçirdik. Bu fabrikamız için de 6 yılda kurulamaz denmişti. Küresel salgın sebebiyle birçok ülkede yatırımların, girişimlerin, yeni teşebbüslerin durduğu ortamda sadece 1.5 yılda fabrikamızı kurduk.