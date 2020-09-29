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    • Ekonomi
    • 29.09.2020 Gazete
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    Dev santralde üretim başladı

    'da 20 milyon metrekare alan üzerine kurulmaya başlanan güneş santralinde 4 megavatlık kurulu gücün devreye alınmasıyla şebeke elektrik veriliyor. Her ay yaklaşık 104 bin panel kurulumunun hedeflendiği santral, tamamlandığında yıllık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

    Dev santralde üretim başladı

    Konya 'da 20 milyon metrekare alan üzerine kurulmaya başlanan güneş santralinde 4 megavatlık kurulu gücün devreye alınmasıyla şebeke elektrik veriliyor.

    Her ay yaklaşık 104 bin panel kurulumunun hedeflendiği santral, tamamlandığında yıllık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata, alana 1300 megavatlık panelin kurulacağını belirterek, "Fabrikamızda üretilen 4 megavatlık 10 bin 300 adetlik paneli kurduk ve bu bölümü devreye aldık. Şu anda 4 megavatlık panel, elektrik üretiyor" diye konuştu.

    Panellerin Haziran 2023'te tamamının kurulmasının hedeflendiğini anlatan Ata, "Burası gibi uzaydan görülen insan yapısı bir tesis olacak" dedi.

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