



Abone sayısı 200 binden fazla elektronik haberleşme işletmecilerinin sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV hizmetlerinin iptal başvurusu için bayilere gitmeye gerek kalmayacak. e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirilen fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak.