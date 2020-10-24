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    • Ekonomi
    • 24.10.2020 12:19
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    • 24.10.2020 12:19
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    Son dakika: Hazine ve 500 alacak! İşte tarihi ve adresi

    Son dakika haberine göre Hazine ve , 500 hazine ve maliye alımı gerçekleştirecek. Sınav için lar, 9 Kasım'dan 20 Kasım mesai saati bitimine (saat 17.00) kadar Bakanlığın "www.hmb.gov.tr" internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.


    Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, boş bulunan 500 kadro için Bakanlık merkez teşkilatının İstanbul hizmet birimlerinde görev yapmak üzere hazine ve maliye uzman yardımcısı alımı yapılacak.



    Sınav için başvurular, 9 Kasım'dan 20 Kasım mesai saati bitimine (saat 17.00) kadar Bakanlığın "www.hmb.gov.tr" internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.



    Giriş sınavı, Ankara'da yapılacak. Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri internet sitesinde sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.
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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru tarihi ve adresi