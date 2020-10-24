Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Hem üretiyor hem danışmanlık yapıyor

    'nın Aksu ilçesinde 23 yıldır lik yapan , kadın çiftçilerin problemleriyle yakından ilgilenerek, onlara ücretsiz danışmanlık yapıyor.

    Hem üretiyor hem danışmanlık yapıyor

    Antalya'nın Aksu ilçesinde 23 yıldır lik yapan Ziraat Mühendisi Saide Karataş, kadın çiftçilerin problemleriyle yakından ilgilenerek, onlara ücretsiz danışmanlık yapıyor. Çiftçi çocuğu olduğunu belirten Karataş, "Hayalim kendi işimi kurmaktı. Toprağı seviyorum. Evlendikten sonra üreticiliğe başladım. 23 yıldır örtü altı sebze tarımı yapmaya başladım. Adım adım ilerleyerek bu günlere geldik. Şu an toplamda 35 dönüm ekili örtü altı seramız var. Ağırlıklı olarak domates yetiştiriyoruz" dedi. Yerli tohumun kalitesinden ve veriminden çok memnun olduklarını anlatan Karataş, kadın çiftçilere destek olduğunu vurguladı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Hem üretiyor hem danışmanlık yapıyor