Hem üretiyor hem danışmanlık yapıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde 23 yıldır çiftçilik yapan Ziraat Mühendisi Saide Karataş, kadın çiftçilerin problemleriyle yakından ilgilenerek, onlara ücretsiz danışmanlık yapıyor. Çiftçi çocuğu olduğunu belirten Karataş, "Hayalim kendi işimi kurmaktı. Toprağı seviyorum. Evlendikten sonra üreticiliğe başladım. 23 yıldır örtü altı sebze tarımı yapmaya başladım. Adım adım ilerleyerek bu günlere geldik. Şu an toplamda 35 dönüm ekili örtü altı seramız var. Ağırlıklı olarak domates yetiştiriyoruz" dedi. Yerli tohumun kalitesinden ve veriminden çok memnun olduklarını anlatan Karataş, kadın çiftçilere destek olduğunu vurguladı.