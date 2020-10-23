Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.10.2020 05:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.10.2020 05:54
    ABONE OL

    ile arasında Anlaşması imzalandı

    ile , Anlaşması'na () imza attı. Görüşmede, eylül ayında üzerinde mutabık kalınan ve 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek olan karşılıklı Serbest imzalandı.

    AA
    Japonya ile İngiltere arasında Ticaret Anlaşması

    ile , Anlaşması'na () imza attı. Görüşmede, eylül ayında üzerinde mutabık kalınan ve 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek olan karşılıklı Serbest imzalandı.

    Truss, daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, "(Anlaşma) İngiliz iş dünyasına Pasifik kapılarını açıyor ve Trans Pasifik Ortaklığına (TPP) girilmesine zemin hazırlıyor." dedi.

    Motegi de "Japonya, İngiltere'nin TPP'ye yönelik ilgisini sıcak karşılıyor ve bu konuda gerekli desteği sağlamayı sürdürecek." diye konuştu.

    STA, yerel prosedürler sonrası gelecek yılın başında yürürlüğe girecek.

    Anlaşma konusunda haziran ayında ilk müzakere yapılmış, ağustos ayında detayları netleşen anlaşma üzerinde eylülde düzenlenen videokonferansta mutabakata varılmıştı.

    STA, 2021 başında Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini tamamlayacak olan İngiltere'nin ilk ticaret anlaşması olarak kayıtlara geçti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Japonya ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı