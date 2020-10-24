İş hayatında yıllar boyunca çalışan kişilerin en büyük merak konusu emeklilik yaşı oluyor. Emeklilik yaşını ve prim gün sayısını dolduran vatandaşlar emekli olmaya hak kazanıyor. Ancak bazı durumlarda erken emekli olmak da mümkün olabiliyor. 1800, 3600 ve 4500 günü dolduran kişiler için erken emekli olma yolu açık. Peki, nasıl erken emekli olunur? Çalışanların merak ettiği sorunun cevabı haberimizde…

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

• 4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekir. Bu tarihten sonra sigortalandırılan kişilerin 3600 günden emekli olması söz konusu değildir.