ŞOK 24 Ekim aktüel kataloğu ürünleri bugün merakla araştırılıyor. ŞOK'ta bu hafta sonu Sinbo Tost Makinesi, Teba Elektrikli Cam Su Isıtıcı, Keramika Magic Kahve Takımı, Kumsal Kek Kalıbı Çeşitleri, Favilla Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü Set, Titiz Kurabiye Seti 17 Parça, Titiz Mikser Kabı, Buldan Koltuk Örtüsü, Şardonlu Termal Çorap ve Heinz Ketçap Mayonez ürünleri ön plandaki yer alıyor. İşte ŞOK'ta hafta sonu fırsatları
ŞOK 24 EKİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLER
Tost Makinesi
•Teflon kaplama ızgara pişirme yüzeyi
• 4 tost pişirme kapasitesi • Kolay temizlenebilir
• Kompakt tasarım sayesinde pratik kullanım imkanı
• Isıya dayanıklı ergonomik tutma sapı
• Dik konumda muhafaza imkanı
750W
Magic Kahve Takımı
• 12 Parça
• Renkli
• 6 Adet kahve fincanı
• 6 Adet kahve tabağı
Kek Kalıbı Çeşitleri
• Granit efektli
• Yanmaz yapışmaz
Chef Karıştırma ve Saklama Kabı
• 2500 cc
Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü Set
0,6 lt -1,3 lt - 2,35 lt
Mikser Kabı
• 2 lt
• Kaydırmaz taban
• Malzemeler karıştırılırken etrafa sıçratmaz
Kanaviçe Kurulama Bezi
45x70 cm
Nakışlı
Farklı renk seçenekleriyle
Buldan Koltuk Örtüsü
170x210 cm ï 4 Tarafı saçaklı
Pamuklu
Farklı renk seçenekleriyle
Heinz Ketçap 700 gr
+Mayonez 400 gr
L'oreal Paris
Kolajen Bakımı Kırışıklık Karşıtı Krem
50 ml