Düşüşlerde fırsat var

Borsada yatırım yapan yerli yatırımcı sayısı her geçen gün artarken uzmanlardan da önemli uyarılar geliyor.
Uzmanlar Borsa'da sürekli bir artışın mümkün olmadığını belirterek,
"Zaman zaman gelen haberler ya da gelişmeler kar satışları için bahane olmaktadır.
Bu durumda endekste ve hisse senedi fiyatlarında geri çekilmeler yaşanıyor.
Bu durumlar aslında yatırımcı için bir alım fırsatı da doğurmaktadır." dediler.
Uzmanlar böyle zamanlarda alım yaparken seçilen hisselere çok dikkat edilmesi gerektiğini ve uzmanlardan yetkili kurumlardan bilgi alınmasının önem kazandığını belirttiler.