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    • Ekonomi
    • 24.10.2020 Gazete
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    Düşüşlerde fırsat var | yatırım yapacaklara kazandıran öneriler

    yatırım yapan yerli yatırımcı sayısı her geçen gün artarken uzmanlardan da önemli uyarılar geliyor. Uzmanlar Borsa’da sürekli bir artışın mümkün olmadığını belirterek, “Zaman zaman gelen haberler ya da gelişmeler kar satışları için bahane olmaktadır. Bu durumda endekste ve hisse senedi fiyatlarında geri çekilmeler yaşanıyor. Bu durumlar aslında yatırımcı için bir alım fırsatı da doğurmaktadır.” dediler. İşte borsada yatırım yapacaklara kazandıran öneriler.

    Düşüşlerde fırsat var

    Borsada yatırım yapan yerli yatırımcı sayısı her geçen gün artarken uzmanlardan da önemli uyarılar geliyor.

    Uzmanlar Borsa'da sürekli bir artışın mümkün olmadığını belirterek,

    "Zaman zaman gelen haberler ya da gelişmeler kar satışları için bahane olmaktadır.

    Bu durumda endekste ve hisse senedi fiyatlarında geri çekilmeler yaşanıyor.

    Bu durumlar aslında yatırımcı için bir alım fırsatı da doğurmaktadır." dediler.

    Uzmanlar böyle zamanlarda alım yaparken seçilen hisselere çok dikkat edilmesi gerektiğini ve uzmanlardan yetkili kurumlardan bilgi alınmasının önem kazandığını belirttiler.
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    Haberler Ekonomi Düşüşlerde fırsat var | Borsada yatırım yapacaklara kazandıran öneriler