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    • Ekonomi
    • 24.10.2020 Gazete
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    Pandemi ’daki evlere yaradı

    Pek çok insanın evini değiştirme isteği ve bankaların da uygun kredileri nedeniyle pandemi döneminde ’da konut satışları adeta patlama yaptı.

    Pandemi Bodrum’daki evlere yaradı

    Geçen yılın ilk 8 ayında 'da satılan konut adedi 2 bin 930 iken, 2020'nin aynı döneminde yüzde 34.33 artışla 3 bin 936'ya yükseldi. 2019'un Haziran, Temmuz ve Ağustos döneminde bin 219 konutun satıldığı ilçede, bu yıl aynı dönemde yüzde 83.1 artışla 2 bin 232 konut satışı yapıldı. Besa Grup Satış Ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp, Yalıkavak, Gündoğan, Bitez gibi popüler bölgelerin dışında daha önce talebin az olduğu bölgelerde de hareketlilik yaşandığını kaydetti. Alp, ", Meşelik, Dörttepe, Güvercinlik gibi Bodrum'un merkezinden uzak ama ulaşım kolaylığı olan civar yerleşim yerlerinde de satışlar oldukça iyi durumda. Coronavirüs nedeniyle yeni proje geliştirme fikrine mesafeli duran yatırımcılar, hedefledikleri projeleri yeniden gündeme getirmeye başladı" dedi.

    TERCİHLER DEĞİŞTİ
    Coronavirüs nedeniyle kalabalık olmayan butik sitelere, bahçe katı, geniş balkonlu, kiler odasına sahip dairelere taleplerin arttığını aktaran , şunları söyledi:

    "Yüksek katlı projelerden ziyade az katlı, bahçeli, 1 oda fazla olan evler ihtiyaç haline geldi. Eskiden şehir merkezi tercih edilirken; artık şehrin dışında, daha küçük ölçekli projeler isteniyor."

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