BİM bazı illere işçi alımı yapıyor. Türkiye'de binlerce şubesi bulunan firma tarafından mağaza, depo ve ofis operasyonlarında personel istihdamı sağlanacak. BİM bazı tarihler aralığında ilanlar yayımlanıyor ve şartlara uyan adayları işe alıyor. BİM şubelerinde görev almak isteyenler ise firmanın internet sitesi üzerinden açık iş pozisyonları bölümünden yayımlanan ilanları merak ediyor.

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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