A101 24 Ekim aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün raflarda görücüye çıktı. A101'de bu hafta dikkat çekecek ürünler arasında Brid Bulaşık Makinesi Tableti 50'li, Haribo Altın Ayıcık Yumuşak Şeker, Mendiva Islak Havlu 101'li ve Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli ürünleri ön planda bulunuyor.
A101 24 EKİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Çiçeğim Ultra Çamaşır Suyu 9,95 TL
Mendiva Islak Havlu 101'li 4,95 TL
Dondurulmuş Antep Fıstıklı Pasta 15,00 TL
Algida Keyif Kakao Vanilya 9,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde
Çokça Közlenmiş Patlıcan 4,95 TL
Meyve ve sebze ürünlerinde indirimler