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    • Ekonomi
    • 24.10.2020 20:52
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    • 24.10.2020 20:52
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    nda yeni kampanyalar! İşte 'de hafta sonu indirimli ürün listesi

    nda yeni kampanyalar yer alıyor. 'de bu hafta sonu Eti Cicibebe Bebe Bisküvisi, Haribo Altın Ayıcık Yumuşak Şeker, Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli, Yüzey Temizleyici 750 ml Limon Sirkelim, Damla Maden Suyu 6 adet, Brid Bulaşık Makinesi Tableti 50'li, Fax Sıvı Sabun 4 L - Okyanus Ferahlığı, Mendiva Islak Havlu 101'li, Dr.Oetker Çikolatalı Sos ürünleri dikkat çekiyor. İşte A101'de hafta sonu indirimli ürün listesi

    takvim.com.tr
    A101 24 Ekim aktüel kataloğunda yeni kampanyalar!

    A101 24 Ekim aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün raflarda görücüye çıktı. A101'de bu hafta dikkat çekecek ürünler arasında Brid Bulaşık Makinesi Tableti 50'li, Haribo Altın Ayıcık Yumuşak Şeker, Mendiva Islak Havlu 101'li ve Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli ürünleri ön planda bulunuyor.

    A101 24 EKİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Çiçeğim Ultra Çamaşır Suyu 9,95 TL

    Mendiva Islak Havlu 101'li 4,95 TL

    Dondurulmuş Antep Fıstıklı Pasta 15,00 TL

    Algida Keyif Kakao Vanilya 9,50 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

    Çokça Közlenmiş Patlıcan 4,95 TL

    Meyve ve sebze ürünlerinde indirimler
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    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi A101 24 Ekim aktüel kataloğunda yeni kampanyalar! İşte A101'de hafta sonu indirimli ürün listesi