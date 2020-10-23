SABAH Gazetesi ve A Para tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nin öğleden sonraki oturumuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. Pandemiyle dünyanın dijitalleşmede önemli bir sınav verdiğini aktaran Karaismailoğlu, Türkiye'nin bunu başarıyla yönettiğini söyledi. Dijital dönüşüm sürecinde bakanlığın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "Dijital dönüşüm özellikle pandemi süreciyle birlikte öngörülemeyen şekilde hızlandı. Türkiye'nin bu konuda geri kalması mümkün değil. Hatta üstüne çıkması gerekiyor. Biz Türkiye olarak dünyanın üst noktasındayız. Bakanlığımız karada, denizde, havada, uzaya gönderdiğimiz uydularla dijital dönüşümü en üst seviyeye taşıyoruz" dedi.

Mikro mobilitenin günlük hayatta çok önemli bir yer tuttuğunu aktaran Karaismailoğlu, bu araçların sağlık, zaman tasarrufu ve mesafe konularında büyük katkılar sunduğunu ifade etti. Mikro mobilite ve akıllı şehirlerin gündemlerinin en önemli maddesi olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Türkiye en gelişmiş akıllı teknolojileri kullanan ülkelerinden biri, bunu daha da artıracağız. Verimliliği sağlamak için tüm ulaşım araçlarını; uçak, tren, hatta otomobil ve otobüsü bir arada entegre etmek gerekiyor. Bu bağımsız uygulamaları bağlamak için çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde bunun meyvelerini de göreceğiz" diye konuştu. 30 Kasım'da 5A uydumuzu uzaya göndereceğimizi belirten Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu , "Yayıncılık gücümüz büyüyecek" dedi.Dijitalleşmenin girişimcilere yeni fırsatlar sunduğunu belirten Karaismailoğlu, "Gençlerimiz, dijitalleşme ile çok önemli adımlar atabiliyorlar. Biz de bu Ar-Ge çalışmalarına yeterli destek vermek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Pandeminin yaşamın akışını ve ihtiyaçları değiştirdiğini anlatan Karaismailoğlu, dijitalleşme alanındaki çalışmalarını şöyle özetledi: "Salgın sürecinde e-ticaret ve lojistiğin önemini bir kez daha anladık. Bu kapsamda PTT'de çok büyük bir dönüşüm hazırlığına girdik. Demiryolunda lojistiğinde yük hareketlerinde yüzde 5'lerdeyiz. Bunu kısa zamanda yüzde 20'lere çıkarmayı hedefliyoruz."Ekonomide, başta enerji olmak üzere, prangalarından kurtulma yolunda önemli adımlar atan ve yeni bir döneme giren Türkiye'nin cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlanacağı 2023'e ait hedefleri Turkuvaz Yayın Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi ve A Para tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde masaya yatırıldı. Gayrimenkulden enerjiye, ulaştırmadan finansa tüm sektörlerde dışa bağımlılığı azaltma stratejisi zirveye damga vururken, özellikler teknolojide de atılacak adımlar heyecan yarattı. Türk şehirlerinin dünya ile yarışabilmesini sağlamak için akıllı şehirlere ilişkin projelerle dijital dönüşüm tamamlanacak. Dünyada dördüncü olan Akıllı Şehirler Eylem Planı da katılımcılardan geçer not aldı. 5G'ye ilişkin hazırlıklar tam gaz sürerken, demiryollarının büyütülmesine ilişkin planlar anlatıldı. Milli enerji politikası çerçevesinde sondaj çalışmalarının devam edeceği, enerjide dışa bağımlılığın azalacağı ve bunun etkisiyle de kronikleşen cari açık probleminin çözülmesi yönünde önemli adımlar atılacağı belirtildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 5G'de yerlilik oranının önemine dikkat çekti. Türkiye 2023 Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen ve Timurt Sırt'ın yönettiği Dijital Dönüşüm Paneli'nde konuşan Sayan, pandemi nedeniyle maske ve benzeri ürünlere ulaşımda küresel anlamda yaşanan sıkıntılara değinerek, "Yerli ve milli olmadıkça 'O ürün benim' diyemezsiniz. Biz 5G'ye de bu vizyonla yaklaşıyoruz ve dünyadaki 5G vizyonlarını çok yakın takip ediyoruz" diye konuştu. Sayan, 5G konusundaki faaliyetlere değinerek, "Şu anda ülkemizde 5G'yi 5G Vadisi'nde, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 5G'nin deneme amaçlı kullanım yerleri olan yerlerde kullanıyoruz" açıklamasında bulundu.