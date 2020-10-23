Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Suallerinin cevapları incelenen mevzular arasında yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 6 ayda bir uygulanan sigarada vergi çoğalışı temmuz ayında netleşmişti. Vergi artışı sonrasında vatandaşlar yeni zamlı listeyi merak etmeye başladı. Sigara tiryakileri tarafından maliyetlerin son gidişatı hakkında sosyal medyada görseller paylaşılmaya devam ediyor. İşte Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları... Öte yandan yapılan araştırmaların sigara içmeyenlere kıyasla sigara içme öyküsüne sahip olmanın yoğun bakıma yatış, mekanik ventilasyon gereksinimi gibi sonuçlara yol açtığı ortaya çıkmış durumda.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Ekim ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
SİGARA KALP RAHATSIZLIKLARINDAN KAYNAKLI ÖLÜMLERİN YÜZDE 20'SİNİN SORUMLUSU
Dünya Sağlık Örgütü'nden(DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, koroner kalp hastalığından kaynaklanan ölümlerin yüzde 20'sinin nedeninin tütün tüketimi olduğu ifade edildi.
Bu oranın kalp hastalığından kaynaklanan tüm ölümlerin beşte birine (1,9 milyon) denk geldiğine dikkat çekilen açıklamada, kalp krizinden kaçınmak için acilen sigarayı bırakma çağrısında bulunuldu.
Sigara fiyatları zamlı fiyat listesi 2020! Sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...
Açıklamada, "Günde sadece birkaç sigara içmek, ara sıra sigara içmek veya ikinci el sigaraya maruz kalmak kalp hastalığı riskini artırıyor ancak tütün kullanıcıları acilen harekete geçer ve sigarayı bırakırsa kalp hastalığı riski, sigara içmedikleri bir yıl sonrası için yüzde 50 azalacaktır." ifadesine yer verildi.
Ayrıca kalp hastalıkları ve yüksek tansiyonun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm riskini artırdığı uyarısında bulunulan açıklamada, yakın tarihli bir DSÖ araştırmasına göre, İtalya'da Kovid-19'dan ölen insanların yüzde 67'sinin yüksek tansiyon hastaları olduğu kaydedildi, İspanya'da ise Kovid-19 hastalarının yüzde 43'ünde kalp hastalıkları bulunduğu ifade edildi.
SİGARA, KOVİD-19 İÇİN OLASI BİR BULAŞMA KAYNAĞI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, sigara tütünü ile solunan dumanın, öksürme veya hapşırmayı tetikleyerek SARS-CoV-2 içeren aerosollerin üretilmesine ve çevresel yüzeylerin enfekte olmasına yol açtığını, bu nedenle sigara içmenin virüsün bulaşma riskini arttırdığını anlattı.
Prof. Dr. Erdöl, "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, tütün kullanımının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilişkili ciddi semptomların gelişme riskini artırabildiğini aktardı.
Yapılan araştırmaların sigara içmeyenlere kıyasla sigara içme öyküsüne sahip olmanın yoğun bakıma yatış, mekanik ventilasyon gereksinimi gibi sonuçlara yol açtığını, iyileşmenin uzadığını gösterdiğini anlatan Erdöl, "Sigara içmenin halihazırda soğuk algınlığı, grip, zatürre ve tüberküloz gibi diğer birçok solunum yolu enfeksiyonu için bir risk faktörü olduğu da bilinmektedir." diye konuştu.
Prof. Dr. Erdöl, sigara içmenin ayrıca ciddi Kovid-19 vakalarında Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu'na (ARDS) yol açtığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'den elde edilen kanıtlar, tütün kullanımından kaynaklanan veya başka türlü kardiyovasküler ve solunum rahatsızlıkları olan kişilerde ciddi Kovid-19 semptomları gelişme riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Laboratuvar olarak doğrulanmış 55 bin 924 vaka üzerine yapılan araştırmalar, Kovid-19 hastalarında ölüm oranlarının kardiyovasküler hastalığı, diyabet, hipertansiyon, kronik solunum hastalığı veya kanser hastalığı olanlarda önceden mevcut kronik tıbbi durumu olmayanlara göre çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Her türlü tütün kullanımının kardiyovasküler ve solunum sistemleri dahil olmak üzere vücudun tüm sistemleri için zararlı olduğu zaten bilinmektedir. Bu durum, önceden var olan bu koşulların sigara kullanan bireylerin Kovid-19'a karşı savunmasızlığını artırabileceğini göstermektedir."
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