TOKİ indirim kampanyasının başlamasıyla birlikte gözler başvurunun nasıl yapılacağına ve kampanyanın ne zaman sona ereceğine çevrildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacağını duyurmuştu. Peki, TOKİ indirim kampanyası indirimi ne kadar? TOKİ indirimi ne zaman bitecek? İşte konu hakkında bilgiler...
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN SONA ERECEK?
TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyası 21 Ekim'de başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.
Kurum, Twitter hesabından, yeni indirim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:
"TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun."
TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının ikincisi 21 Ekim'de başlıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi de yapılacak.
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 21 Ekim – 19 Kasım 2020 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak.
ESNEK ÖDEME İLE YÜZDE 20 İNDİRİM
Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.
SON BAŞVURU 19 KASIM 2020
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 21 Ekim – 19 Kasım 2020 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.
KAMPANYADAN YARARLANMA ŞARTLARI
İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.
Kampanyadan, satışları 2019 yılı haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasından yararlanamayacak.
Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.