TOKİ indirim kampanyasının başlamasıyla birlikte gözler başvurunun nasıl yapılacağına ve kampanyanın ne zaman sona ereceğine çevrildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacağını duyurmuştu. Peki, TOKİ indirim kampanyası indirimi ne kadar? TOKİ indirimi ne zaman bitecek? İşte konu hakkında bilgiler...

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN SONA ERECEK?

TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyası 21 Ekim'de başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.