Borsa günü düşüşle tamamladı

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,81 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.