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    • Ekonomi
    • 23.10.2020 18:47
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    • 23.10.2020 18:47
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    Borsa günü düşüşle tamamladı | İşte

    Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kaybederek 23 Ekim'i 1.190,63 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,81 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kaybederek 23 Ekim'i 1.190,63 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR
    Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,81 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

    Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin 4. Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 puanın destek, 1.225 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
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    Haberler Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı | İşte 23 Ekim BIST 100 son durum