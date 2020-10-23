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    • Ekonomi
    • 23.10.2020 19:19
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    • 23.10.2020 19:19
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri?

    Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kaybederek 23 Ekim'i 1.190,63 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kartonsan 1.238,20 1.125,70 9,99
    Pınar Et Ve Un 26,92 24,48 9,97
    Brisa 15,65 14,56 7,49
    Alcatel Lucent Teletaş 34,72 32,42 7,09
    Pınar Süt 22,88 21,68 5,54
    T.S.K.B. 1,82 1,73 5,20
    Alkim Kimya 15,95 15,19 5,00
    Doğuş Otomotiv 19,53 18,76 4,10
    Otokar 170,50 164,00 3,96
    Ereğli Demir Çelik 10,08 9,71 3,81
    Çemtaş 14,72 14,23 3,44
    Sasa Polyester 16,89 16,35 3,30
    Aksa 8,47 8,20 3,29
    Deva Holding 22,90 22,22 3,06
    Netaş Telekomünikasyon 22,68 22,14 2,44
    MLP Sağlık 18,30 17,90 2,23
    Doğan Holding 2,49 2,44 2,05
    Eczacıbaşı İlaç 7,15 7,01 2,00
    Zorlu Enerji 2,75 2,70 1,85
    Tümosan Motor ve Traktör 11,36 11,16 1,79

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 23 Ekim BIST 100 en çok değer kazanan hisseler