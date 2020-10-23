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    • Ekonomi
    • 23.10.2020 22:58
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    • 23.10.2020 22:58
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    Taşıt-konut-ihtiyaç kredi hesaplama aracı: Garanti, Akbank, , kredi hesaplama nasıl yapılır?

    Taşıt-konut-ihtiyaç kredi hesaplama aracı, lardan kredi çekmeyi düşünenler tarafından sorgulanıyor. Bilindiği üzere araba ya da ev almak, ihtiyaç kredisi çekerek çeşitli alanlarda kullanmak isteyenler bankaların güncel oranlarını inceliyor. Bankalar tarafından çeşitli fırsatlar dönem dönem sunuluyor. Peki, Garanti BBVA, Akbank, , kredi hesaplama nasıl yapılır? İşte bankaların kredi faizi hesaplama aracı...

    takvim.com.tr
    Taşıt-konut-ihtiyaç kredi hesaplama aracı: Garanti, Akbank, İş Bankası, TEB kredi hesaplama nasıl yapılır?

    Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası, TEB kredi hesaplama nasıl yapılır? Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları, dönem dönem bankalar tarafından değiştiriliyor. Bu bağlamda kredi çekme düşünceleri olanlar bankalar tarafından yapılan son duyuruları yakından takip ederken bir yandan da en uygun kredi faizini veren bankayı öğrenmek istiyor. Haberimizde bankaların kredi faiz oranı hesaplama araçlarını sizin için derledik. İşte taşıt-konut-ihtiyaç kredi hesaplama aracı

    KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Her bankanın resmi internet sitesinde kredi hesaplama aracı bulunuyor. Aşağıda yer alan linklere tıklayarak bankaların sitelerinden kredi miktarına göre güncel faiz oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

    ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    GARANTİ BBVA KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    TEB KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    AKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    ING BANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞ BANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    ZİRAAT BANKASI

    Tüketici kredisi: 1.34

    Taşıt kredisi: 1.3

    Konut kredisi: 1.29

    HALKBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.31

    Taşıt kredisi: 1.30

    Konut kredisi: 0.99

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

    Taşıt kredisi: 1.65

    Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

    TEB FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.24

    Taşıt kredisi: 1.3

    Konut kredisi: 1.34

    AKBANK

    Direkt kredi: 1.81

    İhtiyaç kredisi: 1.75

    Konut kredisi: 1.30

    Taşıt kredisi: 1.37

    QNB FİNANSBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.19

    Konut kredisi: 1.58

    Taşıt kredisi: 1.61

    GARANTİ BBVA

    İhtiyaç kredisi 1.39

    Konut kredisi: 1.31

    Taşıt kredisi: 1.47

    DENİZBANK

    Konut kredisi: 1.34

    Taşıt kredisi: 1.36

    İhtiyaç kredisi: 1.87

    İŞ BANKASI

    İhtiyaç kredisi: 1.30

    Taşıt kredisi: 1.30

    Ev kredisi: 1.25
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    Haberler Ekonomi Taşıt-konut-ihtiyaç kredi hesaplama aracı: Garanti, Akbank, İş Bankası, TEB kredi hesaplama nasıl yapılır?