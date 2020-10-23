A101 24 Ekim aktüel kataloğuyla yarından itibaren onlarca indirimli ürün uygun fiyatlarla satışta olacak. A101'de bu hafta dikkat çekecek ürünler arasında Brid Bulaşık Makinesi Tableti 50'li, Haribo Altın Ayıcık Yumuşak Şeker, Mendiva Islak Havlu 101'li ve Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli ürünleri ön planda yer alıyor. İşte A101 24 Ekim aktüel kataloğu ürünleri
A101 24 EKİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Çiçeğim Ultra Çamaşır Suyu 9,95 TL
Mendiva Islak Havlu 101'li 4,95 TL
Dondurulmuş Antep Fıstıklı Pasta 15,00 TL
Algida Keyif Kakao Vanilya 9,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde
Çokça Közlenmiş Patlıcan 4,95 TL
Meyve ve sebze ürünlerinde indirimler