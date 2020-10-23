Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.10.2020 23:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.10.2020 23:24
    ABONE OL

    ürünleri duyuruldu! 10 TL ve üzeri alışverişlerde 2 sürpriz ürün...

    nda yer alan ürünler yarından itibaren satışa sunulacak. 'de bu hafta sonu Eti Cicibebe Bebe Bisküvisi, Haribo Altın Ayıcık Yumuşak Şeker, Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli, Yüzey Temizleyici 750 ml Limon Sirkelim, Damla Maden Suyu 6 adet, Brid Bulaşık Makinesi Tableti 50'li, Fax Sıvı Sabun 4 L - Okyanus Ferahlığı, Mendiva Islak Havlu 101'li, Dr.Oetker Çikolatalı Sos ürünleri dikkat çekiyor.

    takvim.com.tr
    A101 24 Ekim aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu!

    A101 24 Ekim aktüel kataloğuyla yarından itibaren onlarca indirimli ürün uygun fiyatlarla satışta olacak. A101'de bu hafta dikkat çekecek ürünler arasında Brid Bulaşık Makinesi Tableti 50'li, Haribo Altın Ayıcık Yumuşak Şeker, Mendiva Islak Havlu 101'li ve Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli ürünleri ön planda yer alıyor. İşte A101 24 Ekim aktüel kataloğu ürünleri

    A101 24 EKİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Çiçeğim Ultra Çamaşır Suyu 9,95 TL

    Mendiva Islak Havlu 101'li 4,95 TL

    Dondurulmuş Antep Fıstıklı Pasta 15,00 TL

    Algida Keyif Kakao Vanilya 9,50 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

    Çokça Közlenmiş Patlıcan 4,95 TL

    Meyve ve sebze ürünlerinde indirimler
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi A101 24 Ekim aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu! 10 TL ve üzeri alışverişlerde 2 sürpriz ürün...