ŞOK 24 Ekim aktüel kataloğuyla cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren raflarda yer alacak ürünlerin fiyat listeleri duyuruldu. ŞOK'ta yarından itibaren satışa sunulacak ürünler arasında Favilla Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü Set, Heinz Ketçap Mayonez, Keramika Magic Kahve Takımı ve Sinbo Tost Makinesi ürünlerindeki fiyatlar dikkat çekiyor. İşte ŞOK 24 Ekim aktüel kataloğu ürünleri
ŞOK 24 EKİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Tost Makinesi
•Teflon kaplama ızgara pişirme yüzeyi
• 4 tost pişirme kapasitesi • Kolay temizlenebilir
• Kompakt tasarım sayesinde pratik kullanım imkanı
• Isıya dayanıklı ergonomik tutma sapı
• Dik konumda muhafaza imkanı
750W
Magic Kahve Takımı
• 12 Parça
• Renkli
• 6 Adet kahve fincanı
• 6 Adet kahve tabağı
Kek Kalıbı Çeşitleri
• Granit efektli
• Yanmaz yapışmaz
Chef Karıştırma ve Saklama Kabı
• 2500 cc
Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü Set
0,6 lt -1,3 lt - 2,35 lt
Mikser Kabı
• 2 lt
• Kaydırmaz taban
• Malzemeler karıştırılırken etrafa sıçratmaz
Kanaviçe Kurulama Bezi
45x70 cm
Nakışlı
Farklı renk seçenekleriyle
Buldan Koltuk Örtüsü
170x210 cm ï 4 Tarafı saçaklı
Pamuklu
Farklı renk seçenekleriyle
Heinz Ketçap 700 gr
+Mayonez 400 gr
L'oreal Paris
Kolajen Bakımı Kırışıklık Karşıtı Krem
50 ml