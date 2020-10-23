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    • Ekonomi
    • 23.10.2020 22:24
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    • 23.10.2020 22:24
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    ürünleri fiyat listesi belli oldu! İşte 'ta hafta sonu indirimleri

    ürünlerinin fiyat listesi belli oldu. 'ta bu hafta sonu Sinbo Tost Makinesi, Teba Elektrikli Cam Su Isıtıcı, Keramika Magic Kahve Takımı, Kumsal Kek Kalıbı Çeşitleri, Favilla Mikrodalga Saklama Kabı 3’lü Set, Titiz Kurabiye Seti 17 Parça, Titiz Mikser Kabı, Buldan Koltuk Örtüsü, Şardonlu Termal Çorap ve Heinz Ketçap Mayonez ürünleri ön plandaki yerini aldı. İşte ŞOK'ta hafta sonu fırsatları

    ŞOK 24 Ekim aktüel kataloğu ürünleri belli oldu!

    ŞOK 24 Ekim aktüel kataloğuyla cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren raflarda yer alacak ürünlerin fiyat listeleri duyuruldu. ŞOK'ta yarından itibaren satışa sunulacak ürünler arasında Favilla Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü Set, Heinz Ketçap Mayonez, Keramika Magic Kahve Takımı ve Sinbo Tost Makinesi ürünlerindeki fiyatlar dikkat çekiyor. İşte ŞOK 24 Ekim aktüel kataloğu ürünleri

    ŞOK 24 EKİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Tost Makinesi
    •Teflon kaplama ızgara pişirme yüzeyi
    • 4 tost pişirme kapasitesi • Kolay temizlenebilir
    • Kompakt tasarım sayesinde pratik kullanım imkanı
    • Isıya dayanıklı ergonomik tutma sapı
    • Dik konumda muhafaza imkanı
    750W

    Magic Kahve Takımı
    • 12 Parça
    • Renkli
    • 6 Adet kahve fincanı
    • 6 Adet kahve tabağı

    Kek Kalıbı Çeşitleri
    • Granit efektli
    • Yanmaz yapışmaz

    Chef Karıştırma ve Saklama Kabı
    • 2500 cc

    Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü Set
    0,6 lt -1,3 lt - 2,35 lt

    Mikser Kabı
    • 2 lt
    • Kaydırmaz taban
    • Malzemeler karıştırılırken etrafa sıçratmaz

    Kanaviçe Kurulama Bezi
    45x70 cm
    Nakışlı
    Farklı renk seçenekleriyle

    Buldan Koltuk Örtüsü
    170x210 cm ï 4 Tarafı saçaklı
    Pamuklu
    Farklı renk seçenekleriyle

    Heinz Ketçap 700 gr
    +Mayonez 400 gr

    L'oreal Paris
    Kolajen Bakımı Kırışıklık Karşıtı Krem
    50 ml
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    Haberler Ekonomi ŞOK 24 Ekim aktüel kataloğu ürünleri fiyat listesi belli oldu! İşte ŞOK'ta hafta sonu indirimleri