Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada 2019'de Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 1,06'ya yükseldiğini açıkladı. Varank bu durumu "Son 10 senenin rekorunu kırdık" sözleriyle duyurdu.
İşte Bakan Varank'ın açıklaması
2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı %1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık! Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının %64,2'sini, AR-Ge finansmanının da %56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi.
2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı %1,06'ya yükseldi.— Mustafa Varank (@varank) October 23, 2020
Son 10 senenin rekorunu kırdık!
Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor.
Ar-Ge harcamalarının %64,2'sini, AR-Ge finansmanının da %56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi 👏👏 pic.twitter.com/DSNqmiRQoN