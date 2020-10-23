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    • 23.10.2020 11:24
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    : Bakan Varank duyurdu: Son 10 yılın rekorunu kırdık

    haberine göre Sanayi ve Bakanı yaptığı açıklamada 2019'de Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 1,06'ya yükseldiğini duyurdu.

    Bakan duyurdu: Son 10 yılın rekorunu kırdık

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada 2019'de Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 1,06'ya yükseldiğini açıkladı. Varank bu durumu "Son 10 senenin rekorunu kırdık" sözleriyle duyurdu.

    İşte Bakan Varank'ın açıklaması
    2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı %1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık! Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının %64,2'sini, AR-Ge finansmanının da %56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi.
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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Varank duyurdu: Son 10 yılın rekorunu kırdık