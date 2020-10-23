Güvenlik konusuna da değinen Vali Yazıcı; "Halkımızın ve şehrimizi ziyarete gelen turistlerin en temel ihtiyaçlarından olan güvenlik, oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Halkımızın ve misafirlerimizin güvenliği birinci önceliğimizdir. Turizm açısından değerlendirdiğimizde Antalya'nın herhangi bir yerinde yaşanacak güvenlik sorunu ülkemiz adına dünyanın dört bir yanında yankı bulacak ve oluşturulan güzel imajımıza gölge düşürecektir. Bu yüzden güvenlik birimlerimizin teyakkuzda olması çok büyük bir titizlik ve gayretle çalışmalarını sürdürmesi çok önemli. Güvenlik güçlerimizin, turizm kentinde görev yapmanın bilinci ve disiplinine sahip olduğunu görüyoruz. Bu oldukça sevindirici." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecine de değinen Vali Yazıcı, "Önümüzdeki süreç çok önemli. Pandemiyle mücadelede hep birlikte başarıya ulaşabiliriz. Tüm kurum yöneticileri ve çalışanları olarak örnek teşkil edecek duyarlılıkla Maske - Mesafe - Temizlik kurallarını eksiksiz yerine getirmelisiniz" diye konuştu.

Brifingin ardından Vali Yazıcı, İbradı Belediyesi'ne geçti. Başkan Serkan Küçükkuru, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanları Vali Yazıcı'yı belediye girişinde karşıladı. Vali Yazıcı, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.